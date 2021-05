Altro colpo alla malavita: chiusa la CM Costruzioni di Olginate, era legata a un condannato

Via Cà Romano

Un nuovo provvedimento del Prefetto della Repubblica di Lecco Castrese De Rosa colpisce la malavita operante sul territorio. L'ultimo provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto De Rosa ha raggiunto l’impresa individuale CM Costruzioni di Mara Conti, con sede a Olginate, operante nel settore edilizio. «È un obiettivo prioritario - ha affermato il Prefetto - per salvaguardare le nostre imprese dalle infiltrazioni della criminalità organizzata che, in questo territorio, sono ben radicate come testimoniano le numerose indagini svolte dalle Forze di polizia coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano».

Il legame con la Sa.Costruzioni

Nell’ambito di un’attività di monitoraggio svolta dalla Prefettura, «volta ad individuare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa all’interno di società operanti sul territorio provinciale», sono emersi elementi di criticità che hanno suggerito specifici approfondimenti ai fini della normativa antimafia. L’istruttoria svolta con il supporto del Gruppo Interforze Antimafia ha consentito di ricostruire che la società in argomento, costituita pochi giorni dopo l’interdittiva antimafia emessa in data 23 marzo nei confronti della "Sa.Costruzioni di Caligiuri Salvatore", «ne costituisce una chiara appendice ed è tesa semplicemente ad eludere il provvedimento interdittivo legittimamente emesso dal Prefetto di Lecco nei confronti della sopracitata impresa individuale».

11 misure in pochi mesi

Sul conto di Caligiuri, condannato per associazione mafiosa nell’ambito dell'operazione Over Size, erano emerse «le condizioni ostative previste dal codice antimafia che determinano l’adozione di un provvedimento interdittivo». Salgono così a 22 le interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Lecco negli ultimi due anni, di cui 11 soltanto negli ultimi sei mesi, «a conferma di un’attività che si va sempre più intensificando nel territorio lecchese».