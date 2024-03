Ritrovato ragazzo scomparso, era andato a trovare la sorella a Bologna

Lieto fine per la vicenda di Stefano, il 17enne di Berbenno di Valtellina che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso giovedì mattina, da quando era salito su un treno in direzione Colico. Come illustrato dai colleghi di Sondrio Today, il giovane non aveva più dato notizie di sé, né i familiari erano più riusciti a contattarlo. Era così scattato l'allarme e i suoi familiari avevano diffuso una sua foto e un appello sui social, invitando ad avvisare i carabinieri in caso di avvistamenti o informazioni.

Alla fine la situazione si è risolta per il meglio visto che il 17enne ha raggiunto la sorella, che vive fuori dalla Lombardia, a Bologna, per motivi di studio. Ora il giovane si trova al sicuro e in buone condizioni di salute, a casa con la sorella. I due, dopo aver avvisato gli altri famigliari in pensiero, avrebbero raggiunto insieme la stazione dei carabinieri del luogo. Ancora nessuna traccia, invece, di Edoardo Galli, altro 17enne scomparso sempre giovedì, ma da Colico.