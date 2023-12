Cade e si ferisce a un braccio, ragazzino soccorso a Colico

Pronto intervento oggi a Colico da parte del Soccorso alpino per prestare aiuto a un ragazzino rimasto ferito a un braccio, in seguito a una caduta in una zona boschiva. L'allerta è scattata alle ore 11.30 di domenica 17 dicembre e ha visto entrare in azione i tecnici Cnsas della stazione Valsassina - Valvarrone, XIX delegazione Lariana.

I soccorritori sono stati attivati dalla centrale di Soreu delle Alpi. Il ragazzino, di soli 11 anni di età, in seguito a una caduta accidentale, ha riportato una lesione a un braccio. Si trovava in zona Montecchio Sud. Sul posto, oltre alla squadra della Valsassina, è intervenuto anche il personale della Croce Rossa di Colico, che in numerose occasioni collabora proprio con i tecnici Cnsas.