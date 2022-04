Rissa nella notte a Colico, necessario l’intervento dei soccorsi

Notte movimentata a Colico. Tra Pasqua e Pasquetta i soccorsi del 118 sono infatti dovuti intervenire due volte nel comune dell'Alto Lago. Il primo episodio poco dopo mezzanotte in zona Trivio di Fuentes dove è scoppiata una rissa: un ragazzo di 16 e un uomo di 49 anni sono stati trasferiti in ospedale a Gravedona. L'intervento è scattato in codice giallo e proseguito in verde, quindi fortunatamente senza esiti gravi per le persone coinvolte. Allertati anche i Carabinieri.

Alle 3.30 un altro equipaggio del 118 si è invece dovuto portare in via Nazionale per prestare aiuto a una persona di soli 18 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. Anche in questo caso il giovane paziente è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Gravedona in codice verde.