Ciclista soccorso a Consonno dopo una brutta caduta in una zona impervia

Paura per un giovane ciclista caduto, rimasto ferito e soccorso d'urgenza in una zona impervia di Consonno. L'incidente è avvenuto alle ore 19.50 di venerdì 5 aprile lungo i sentieri della ex Las Vegas della Brianza, sulle alture tra Olginate e Galbiate. Non appena scattato l'allarme, sul posto si è subito portata l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte.

Necessario anche l'intervento della squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Lecco. Il ciclista, 26 anni, era infatti caduto con la bici in una zona impervia non accessibile dall'ambulanza ed è stato quindi recuperato proprio dai pompieri in collaborazione con il personale sanitario. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il giovane è stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.