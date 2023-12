Arrivano le Festività: controlli serrati in città

Più controlli per le Festività lecchesi. A disporli il prefetto di Lecco Sergio Pomponio nella seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno preso parte il vicesindaco del Comune di Lecco e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi legati alla sicurezza pubblica, a partire dal rafforzamento delle misure preventive di controllo e di vigilanza del territorio, anche in considerazione dell’attuale delicato scenario internazionale e del generale innalzamento del livello della minaccia terroristica.

Più controlli per Natale e Capodanno

La pianificazione operativa vedrà l'impiego di tutte le Forze di polizia, delle articolazioni territoriali dei servizi di specialità e delle Polizie Locali per gli aspetti di competenza, con l'obiettivo prioritario di costruire un dispositivo di vigilanza e sicurezza calibrato anche in relazione ai fenomeni di criminalità diffusa.

Potenziate le attività di controllo del territorio, che privilegeranno i siti a maggiore vocazione commerciale e turistica, e in considerazione dei maggiori volumi di traffico, le arterie stradali, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate a maggiore rischio di congestionamenti e incidenti, integrando il dispositivo di viabilità messo a punto nella riunione dello scorso 5 dicembre.

Il dispositivo di sicurezza, infine, mirerà a contrastare la produzione e la commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, soprattutto con l'approssimarsi delle festività di Capodanno.