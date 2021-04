Controllata per le norme anti-Covid, viene scoperta con hashish e marijuana

Controlli anti-Covid e anti-spaccio in corso da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, che hanno posto particolare attenzione alle verifiche sul rispetto della normativa sanitaria vigente. Durante il pattugliamento della città capoluogo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Lecco sono intervenuti, intorno tre di notte di venerdì 9 aprile, nei pressi del parco di Villa Gomez.

Scoperta con hashish e marijuana

A Maggianico i membri dell'Arma hanno scoperto una giovane 24enne, residente nella vicina provincia di Monza e Brianza, in possesso di 0,2 grammi di hashish e 0,47 grammi di marijuana. La donna, come riferito da fonti militari, è stata segnalata in via amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e sanzionata per non aver rispettato le misure di contenimento anti-Covid.