Saltate 8 patenti per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti

Saltate 8 patenti per guida in stato di ebbrezza o stupefacenti. La Polizia Stradale di Lecco intensifica i controlli sulle arterie viabilistiche del territorio. Da sabato sera sono stati programmati in tutta Italia servizi serali e notturni finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza per uso di droghe e alcol, che proseguiranno per altri quattro weekend.

Come spiegato dalla questura cittadina, il maggiore impegno delle forze di polizia si è reso necessario a causa dei dati Istat che sottolineano l'impatto sociale sui giovani sotto i 24 anni, fascia di età in cui gli incidenti sono al primo posto fra le cause di morte.

Gli esiti in provincia

Nel Lecchese i controlli si concentreranno nelle aree adiacenti i locali della "movida". Sabato scorso l'operazione straordinaria è partita a Cernusco Lombardone lungo la Sp 342 Dir in collaborazione con il personale medico della Polizia di Stato, che ha provveduto ai prelievi di liquido salivare ai conducenti risultati positivi a sostanze psicotrope con il test precursore.

Sono stati sottoposti all'etilometro 34 conducenti, di cui 4 denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi al litro. Altri 3 sono stati colpiti da sanzione amministrativa per tasso inferiore a 0,80 g/l. Per quanto riguarda gli stupefacenti sono stati effettuati 4 controlli con 2 positivi.

Complessivamente sono state identificare 47 persone e ritirate 8 patenti di guida.