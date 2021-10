Contromano lungo la Statale: ritirata la patente a un 78enne di Colico

Identificato l'uomo finito in contromano sulla Strada Statale 38. Si tratta di un uomo di 78 anni che, in partenza da Colico avrebbe voluto dirigersi verso Chiavenna, salvo però immettersi per errore sulla strada verso Lecco e imboccare poi la Strada Statale 38 contromano.

L'allarme

L’evento era stato segnalato, per l'appunto, nel pomeriggio del 5 ottobre al Nue (Numero unico per le emergenze) e alla Polizia di Stato da alcuni utenti: la stessa Polizia di Stato aveva prontamente inviato una pattuglia della Polizia Stradale di Sondrio per controllare quanto segnalato, ma con esito negativo.

Le indagini

Nei giorni successivi, gli investigatori della Stradale di Sondrio hanno acquisito i filmati delle telecamere poste lungo il tragitto interessato, la cui visione ha consentito di identificare il proprietario della Ford Fiesta arancione, già immortalata da una dashcam di un utente nei giorni precedenti, dalla quale però non risultava leggibile la targa.

La “visita” dei poliziotti presso l’abitazione del proprietario della Ford Fiesta ha permesso la confessione del distratto conducente. In particolare, dopo essersi accorto che stava procedendo contromano, il guidatore ha arrestato la marcia del veicolo all’altezza dell’immissione della rampa sul tracciato della SS36 del lago di Como e dello Spluga.

Poi, ha deciso di riprendere lentamente la marcia per qualche chilometro fino a quando, all’altezza di una piazzola di emergenza, ha effettuato l’inversione di marcia per riprendere il giusto senso di circolazione.

Gli operatori hanno quindi contestato l’infrazione del codice della strada per guida contromano e ritirato la patente. Quello del 5 ottobre è stato solamente il primo di tre casi che nelle ultime settimane hanno rischiato di causare una tragedia per auto contromano.