Coronavirus, il punto: un tampone positivo nel Lecchese, nessun decesso sul territorio

Solo un tampone positivo al Covid-19 in provincia di Lecco. I dati relativi all'epidemia continuano a essere molto buoni per il nostro territorio, dove ormai il contagio sembra essersi azzerato. A livello regionale sono una quarantina i nuovi test positivi, dato che deve comunque far mantenere alta l'attenzione generale riguardo possibili focolai isolati. Da inizio epidemia il totale dei positivi nel Lecchese sale a quota 2.877.

I dati di oggi, mercoledì 29 luglio 2020

i tamponi effettuati: 8.658, totale complessivo: 1.280.533

i nuovi casi positivi: 46 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 72.689 (+161) (70.822 guariti e 1.867 dimessi)

in terapia intensiva: 13 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 154 (+3)

i decessi: 0, totale complessivo: 16.802 (=)

I nuovi casi per provincia