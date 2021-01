Coronavirus, il punto: crescono tamponi e casi di positività, il rapporto si ferma al 7%

Sono 43 i tamponi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Lecco, a fronte di poco piùdi 25mila test effettuati in tutta la Lombardia. Un dato pressoché in linea con i giorni scorsi, ancora troppo alto. Il totale delle persone contagiate nella nostra provincia da inizio pandemia sale così a quota 14.046.

A livello lombardo, a fronte di 31.880 tamponi effettuati, sono 2.245 i nuovi positivi (7%). I guariti/dimessi sono 1.646.

I dati di oggi, mercoledì 13 gennaio

i tamponi effettuati: 31.880 totale complessivo: 5.109.218

i nuovi casi positivi: 2.245 (di cui 139 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 424.720 (+1.646), di cui 3.665 dimessi e 421.055 guariti

in terapia intensiva: 462 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.651 (+10)

i decessi, totale complessivo: 25.954 (+51)

I nuovi casi per provincia

Milano: 544 di cui 215 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 365;

Como: 121;

Cremona: 79;

Lecco: 89;

Lodi: 60;

Mantova: 202;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 206;

Sondrio: 40;

Varese: 218.

Vaccinazioni oltre quota 100mila

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di martedì, sono state effettuate 17.547 vaccinazioni anticovid. Il dato complessivo sale quindi a 104.449 somministrazioni dall'inizio della campagna, incluse anche 644 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate soltanto ieri. Regione Lombardia ha informato che il dato relativo alle somministrazioni di oggi, mercoledì 13 gennaio, verrà comunicato domani mattina.