Coronavirus, il punto: pochissimi tamponi effettuati in Lombardia, 6 casi nel Lecchese

Mentre è scattata nel pomeriggio la campagna vaccinale contro il Covid-19 in provincia di Lecco, nelle ultime ventiquattro ore in regione sono stati effettuati pochissimi tamponi, nemmeno 5mila. In provincia di Lecco si sono dunque verificati soltanto 6 casi. Il totale delle persone contagiate nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 13.128.

A livello regionale va rimarcato come continuino a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (rapporto leggermente inferiore a sabatom 9,5%). I guariti/dimessi sono 712.

I dati di oggi, domenica 27 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 4.901 totale complessivo: 4.785.738

i nuovi casi positivi: 466 (di cui 22 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 387.761 (+712), di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti

in terapia intensiva: 508 (-5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.801 (-38)

i decessi, totale complessivo: 24.867 (+49)

I nuovi casi per provincia