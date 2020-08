Mandello del Lario: i casi di Coronavirus tornano a salire, due nuovi positivi dopo il rientro dalle vacanze

Tornano a salire i casi di Coronavirus a Mandello del Lario. Come comunicato dal sindaco Riccardo Fasoli, due persone hanno avuto esito positivo dal test eseguito in questi giorni: «Riprendo la comunicazione in quanto abbiamo in paese nuovi casi da Covid-19. Si tratta di due casi da rientro dall’estero. In questa fase della pandemia non ci sono particolari restrizioni di movimento ma vanno seguite attentamente le regole riguardanti l’utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Attenzione quindi ai luoghi affollati: discoteche (chiuse in Italia ma aperte all’estero) e tutto ciò che non permette il rispetto delle regole sopra citate». L'ultima comunicazione ufficiale risaliva al 12 giugno: 40 i casi totali riscontrati da inizio pandemia; 27 guariti e 11 decessi.

Per quanto riguarda la scuola Infanzia, «come da ordinanza regionale e nota Federazione Italiana Scuole Materne le lezioni riprenderanno il prossimo 7 settembre. Confermati gli orari scolastici, sarà data nelle prossime settimane puntuale informazione per il servizio trasporto (già confermato ma ci saranno possibili aggiustamenti di orari)». Capitolo scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie): «Confermati gli orari di frequenza scelti all’atto dell’iscrizione. Confermata la mensa (costo immutato nonostante le necessità legate a Covid-19), Nessuna classe viene divisa ma saranno utilizzate le aule più grandi per le classi più numerose. L’entrata a scuola sarà allo stesso orario per tutti ma divisa su più ingressi per evitare assembramenti nei corridoi».

Rientro dall’estero: «Per i passeggeri in rientro da Malta, Spagna, Croazia e Grecia e' possibile eseguire il tampone direttamente all’aeroporto»: