Truffò acquirenti di auto arrivando poi a minacciarli: arrestato

Si era fatto consegnare alcune auto per poterle valutare come permuta per un nuovo acquisto senza poi restituirle ai legittimi proprietari. Poi arrivò perfino a minacciare con una pistola illegalmente detenuta le persone truffate che si erano presentate presso la sua abitazione per chiedere la restituzione dei veicoli.

Anche bancarotta e appropriazione indebita tra i reati commessi negli ultimi anni sia a Dervio che a Desio

Stiamo parlando di un 59enne di Dervio arrestato ieri dai Carabinieri della stazione di Colico in esecuzione di un provvedimento di carcerazione per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Monza. L'uomo deve espiare una pena detentiva di anni 4 e giorni 15 di reclusione per i reati di minacce, detenzione illegale di arma comune da sparo, bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita a seguito di una seriei di illeciti commessi negli ultimi 7/8 anni sia a Dervio, comune lecchese, sia a Desio, nella provincia di Monza Brianza.

All'epoca dei fatti, il 59enne - già titolare di una concessionaria di auto situata a Dervio poi condotta in fallimento - si era fatto consegnare nove autovetture per poterle valutare come permuta per un nuovo acquisto senza poi darle ai legittimi proprietari. Era così stato denunciato per insolvenza fraudolenta e truffa, per aver emesso un assegno non coperto del valore di 21.000 Euro e per aver minacciato con un'arma le persone truffate che si erano presentate presso la sua abitazione per chiedere la restituzione dei veicoli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pescarenico a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.