Autotreno resta incastrato tra i tornanti, intervengono i Vigili del fuoco

Tutta colpa del navigatore. Un autotreno è rimasto incastrato oggi, martedì, lungo i tornanti che portano a Vestreno, nel territorio comunale di Dervio. L'autista sarebbe stato indirizzato per errore dal Gps in quella tratta della Strada provinciale 67.

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco per "liberare" e rimettere in strada il camion

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del Comando di Lecco tramite il distaccamento volontario di Bellano e i colleghi di Sondrio per liberare il mezzo pesante. I Vigili del fuoco - tramite l'autogru di Sondrio - hanno sollevato il camion e lo hanno riposizionato sulla carreggiata per permettere all'autista di ripartire in sicurezza, liberando così la strada.

