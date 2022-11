Rubano camion a Tirano e lo lasciano in mezzo alla strada a Dervio, poi rubano auto e fuggono

Rubano il camion di una lavanderia a Tirano, percorrono la Statale 38 e poi la SS36 fino a Dervio, abbandonano il veicolo pesante in mezzo alla strada e bloccano il traffico. I ladri, forse non paghi di cotanta azione, rubano anche un'auto da un'abitazione derviese e si dirigono in direzione Milano; qualche ora più tardi la vettura verrà intercettata dai poliziotti.

È avvolto da una patina di mistero quanto accaduto questa notte nel comune delll'Altolario, dove alle prime luci del mattino si sono mobilitate le forze dell'ordine. Non è ancora dato sapere quali fossero i piani dei malintenzionati e perché abbiano lasciato il mezzo pesante di traverso lungo la Provinciale 72.

Sul posto si è portata la Polizia stradale con due pattuglie. Al termine dei rilievi della Scientifica il camion è stato spostato per far riprendere la circolazione lungo via Duca d'Aosta e preso in consegna dagli agenti.

L'automobile rubata è stata invece fermata qualche ora più tardi a Milano con a bordo alcune persone; sono in corso indagini per stabilire se si tratti dei ladri.

"Ringraziamo le forze dell'ordine per il pronto intervento di oggi" ha spiegato il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, presente sul luogo del ritrovamento del camion.