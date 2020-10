Si fa male mentre cammina sul sentiero: donna elitrasportata in ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono entrati in azione nel corso della mattinata. I pompieri, con una squadra composta da tre soccorritori specializzati del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), sono intervenuti intorno a mezzogiorno per una donna infortunatasi in località Deviscio; dopo averla trasportata con la barella in una zona ritenuta ottimale, la malcapitata, di età non resa nota, è stata verricellata su un elicottero del 118 fatto decollare dal "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo ed elitrasportata presso il vicino ospedale "Manzoni".

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13:30.