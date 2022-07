Turista inglese disperso nei boschi dell'Alto lago: si cerca da ore, nessuna traccia

Ricerche in corso nei boschi dell'Alto lago di Como. Da venerdì 1 luglio varie squadre sono all'opera per ritrovare un turista inglese, è scomparso nei boschi e nei sentieri tra Lezzeno e Nesso (Como). L'uomo, classe 1965, si trova in vacanza con la famiglia e la moglie non avendolo visto rientrare ha chiamato i soccorsi. Un grande spiegamento di uomini e mezzi si è mosso per cercare il 57enne: cinquanta tecnici del Soccorso alpino della Stazione del Triangolo Lariano, i vigili del fuoco, la Protezione civile e alcuni volontari del posto che conoscono bene la zona e i sentieri.

Soccorsi difficili

Al lavoro anche i cani molecolari dell’Anc - Associazione nazionale Carabinieri arrivati dal Piemonte e gli specialisti in ricerca con droni dei Vigili del fuoco di Genova e La Spezia. Un'unità è invece arrivata da Varese con il nuovo sistema di ricerca avanzato Dedalo, utile per individuare i segnali dei cellulari. Dal Comando Procinciale di Lecco dei pompieri sono state inviate delle Squadre Tas (topografia applicata al soccorso). L’area è molto impervia, l’elicottero di Regione Lombardia ha effettuato dei sorvoli ma è presente una vegetazione molto fitta, che rende molto complicato vedere bene tra boschi, alberi e cespugli. Le operazioni proseguono.