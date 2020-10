Cade lungo il sentiero nella Valle Dell'Oro, soccorsa 72enne

Cade lungo il sentiero nella Valle Dell'Oro, nel territorio comunale di Civate: una donna di 72 anni riporta traumi che rendono necessario il trasporto in ospedale. Per motivi ancora da accertare, l'anziana sarebbe precipitata nel fossato a lato.

L'intervento di soccorso è scattato intorno alle 12.30 nel luogo impervio, raggiunto dalla squadra Saf, Speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco Lecco, da una squadra del distaccamento di Valmadrera, e dall'ambulanza della Croce rossa di Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento in cui scriviamo le operazioni sono ancora in corso. La donna è stata valutata in codice giallo ed è stato disposto il trasferimento in ospedale.