Tragedia a Valgreghentino. Una donna di 73 anni è stata colpita da un malore che l'è stato fatale mentre stava camminando in via don Amedeo Airoldi: verso le 10.30 è stata lanciata l'allerta attraverso il Nue 112, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un'automedica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.