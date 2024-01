Dramma in montagna: trovata morta una ragazza di soli 21 anni

Un'altra tragedia sulle montagne lecchesi. Il corpo di una ragazza di soli 21 anni è stato trovato senza vita oggi, mercoledì 24 gennaio, in un canalone della Grignetta, vetta del territorio di Mandello del lario. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nella tarda mattinata è scattato l'allarme dopo che due escursionisti hanno trovato un uno zainetto a lato del sentiero per la Cresta Cermenati, in una zona impervia, e si sono insospettiti chiamando i soccorsi.

Il cadavere recuperato in un fondo a un canalone

Sul posto sono intervenuti l'elicottero di Areu decollato da Como e le squadre del Soccorso alpino di Lecco. Dopo aver perlustrato la zona, i tecnici Cnas hanno fatto la tragica scoperta: in fondo a un canalone sotto al sentiero si trovava il corpo esanime di una donna, morta a soli 21 anni dopo essere verosimilmente precipitata. Il cadavere è stato poi portato a valle e sono in corso verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L’équipe sanitaria dell’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e il tecnico di elisoccorso del Cnsas hanno provveduto a effettuare gli accertamenti e il recupero della persona. Pronta a partire a supporto delle operazioni dal centro del Bione una squadra territoriale del Cnsas con tre tecnici e un sanitario. L’intervento è finito in tarda mattinata.