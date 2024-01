Ancora eccesso di alcolici: doppio intervento dei soccorsi nella notte

Nottata un po' troppo allegra in provincia di Lecco. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire due volte per altrettanti episodi di intossicazione etilica.

La prima chiamata è scattata alle 23.50 di sabato 27 gennaio in codice giallo per prestare aiuto a una donna di 48 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. La paziente, raggiunta in strada a La Valletta Brianza, è stata poi trasportata in verde all'ospedale Mandic di Merate con l'ambulanza.

Il secondo intervento, sempre con allerta in codice giallo, si è reso necessario alle 2 di domenica a Casargo, in Valsassina. In questo caso ad aver alzato troppo il gomito è stato un uomo di 30 anni. Raggiunto dai soccorsi della Croce Rossa di Premana, il paziente si è poi piano piano ripreso e per lui non è stato necessario il trasferimento in ospedale.