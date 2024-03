Edoardo, giovane scomparso a Colico: fra le ipotesi la fuga in Russia

Continuano le ricerche di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da giorni a Colico. E c'è anche una pista che conduce in Russia. Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce giovedì 21 marzo, quando non si è presentato a scuola, il liceo Nervi-Ferrari di Morbegno che frequenta con ottimi voti.

Una volta uscito di casa, come ogni mattina, Edoardo non ha mai raggiunto il prestigioso istituto (considerato fra i migliori licei d'Italia per l'alto livello di istruzione), ma ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo l'allarme fatto scattare dai genitori, che non sono più riusciti a contattarlo al telefono, gli inquirenti si sono mossi da subito sulle sue tracce. Pare molto probabile che il giovane sia salito su un treno in direzione Milano, forse intenzionato a fuggire dall'Italia. Non vi è certezza, ma da informazioni raccolte in paese pare che Edoardo avesse espresso nel recente passato la volontà di raggiungere la Russia, paese natio della madre.

Quanto è certo è che il ragazzo, per come viene descritto da persone che lo conoscono e lo hanno frequentato a lungo, è caratterizzato da grande sensibilità e bontà d'animo, profondamentale pacifista e idealista. Non si esclude possa essere andato in crisi personale anche a causa del forte stress causato dallo studio.

Ricerche online 'sospette'

Di recente l'adolescente avrebbe cercato online informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua, e si sarebbe aggiornato sugli sviluppi della guerra in Ucraina. Elementi che, alla luce degli ultimi sviluppi, sembrano diventare sempre più rilevanti. La famiglia, che ha lanciato appelli insieme a quelli dell'associazione Penelope, non trascura nessuna ipotesi. Da casa mancherebbe anche il suo sacco a pelo. Il timore è che, vista la sua indole pacifista, possa essere intenzionato a muoversi verso la Russia. Il minorenne, fra l'altro, è dotato di doppio passaporto italiano-russo.