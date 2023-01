Cadute e malori: nel Lecchese l'elicottero vola quattro volte in un'ora

Epifania di grande lavoro per i soccorritori. Durante la mattinata e il primo pomeriggio di venerdì 6 gennaio sono stati portati a termine ben tre interventi in un'ora abbondante, che hanno reso necessaria la mobilitazione di quattro elicotteri. Andiamo con ordine: intorno alle 11.40 la centrale operativa di Areu è stata allertata da viale Faggetto, ovvero nella zona del frequentato Pian delle Betulle di Margno: una donna di 70 anni avrebbe accusato un serio malore e questo ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso di stanza a Caiolo (Sondrio). La donna, verricellata sul mezzo aereo, è stata trasferita in codice rosso presso l'ospedale "Moriggia Pelascini" di Gravedona (Como). Al lavoro anche i tecnici del Soccorso alpino di Premana.

Elicottero a Valmadrera

Due sono stati, invece, gli elicotteri inviati a Valmadrera poco dopo mezzogiorno. Una persona - le cui generalità non sono state rese note - è caduta a terra sul sentiero che si trova a poca distanza da Sambrosera, frequentato punto di passaggio a metà strada tra la Piana di San Tomaso e il Sasso di Preguda. Oltre ai tecnici del Soccorso alpino del Triangolo Lariano, infatti, sono stati fatti levare in volo i mezzi aerei di Sondrio, ancora in zona per il precedente intervento, e Bergamo, successivamente richiamato per evitare la sovrapposizione. In questo caso l'intervento è avvenuto in codice giallo.

Sul Resegone

Centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza allertata in codice rosso poco prima delle 13. Un escursionista sarebbe caduto a poca distanza dal rifugio Azzoni, sul Monte Resegone, e avrebbe rimediato delle gravi ferite. Sul campo l'elisoccorso di Villa Guardia (Como) e i tecnici del Soccorso alpino di Lecco partiti dal Bione.

Articolo in aggiornamento.