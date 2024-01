Pericolosa caduta sulle piste da sci: 70enne in ospedale

Giornata con vari interventi sulle piste dei Piani di Bobbio. Alle 11 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato ai circa 1.600 metri di quota l'elicottero fatto decollare da Como per una 18enne rimasta infortunata mentre era al lavoro; soccorsa in loco, la ragazza è stata trasferita presso l'ospedale Sant'Anna di Como con il medesimo mezzo aereo ed è stata ricoverata in codice giallo.

Poco prima delle 14.30 ecco la seconda chiamata al Nue 112: un uomo di 70 anni è caduto lungo la pista Camosci (pista rossa) e si è infortunato in maniera seria. Questa volta è stato l'elicottero di stanza presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a trasportare in Valsassina il personale sanitario; una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato presso il nosocomio Moriggia Pelascini di Gravedona ed è stato ricoverato in codice giallo.

Verso le 16.25 il terzo allertamento per la centrale operativa: un uomo di 31 anni è stato caricato su un'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e trasferito in codice verde.