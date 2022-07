Cade lungo la scalata in Grignetta: giovane escursionista soccorsa in elicottero

Intervento dell'elisoccorso durante la tarda mattinata di giovedì 21 luglio. Poco dopo mezzogiorno una giovane escursionista di 19 anni è stata recuperata non lontano dalla vetta della Grigna Meridionale, meglio nota come Grignetta, a causa di una caduta avvenuta nella zona del canalino Federazione: dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivato l'input per procedere con il decollo dell'elicottero di stanza presso la base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, che ha recuperato i tecnici del Soccorso alpino e li ha trasferiti sul posto per un celere recupero.

La giovane infortunata è stata recuperata, stabilizzata e trasferita in ospedale: qui è stata accettata in codice giallo, di conseguenza non verserebbe in condizioni particolarmente preoccupanti.