Fungiatt cade in una scarpata, poi un anziano si fa male sul lavoro: doppio intervento del Soccorso Alpino

Altro intervento dei soccorritori in favore di un fungiatt, ma non solo. Intervento nella tarda mattinata di oggi per la Stazione di Dongo (Como) del Soccorso Alpino. I tecnici sono stati allertati per un uomo di 48 anni, che era uscito in cerca di funghi nella zona di Germasino. È però caduto in una zona impervia per diversi metri. Sono partite le squadre, pronte a partire in piazzola a supporto dell'elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como, che ha recuperato il ferito e lo ha portato in ospedale a Varese.

Il secondo intervento

Altro intervento poco dopo mezzogiorno a Rongio, frazione di Mandello del Lario, per un uomo di 82 anni che ha avuto un malore mentre stava eseguendo dei piccoli lavori all'aperto; anche in questo caso sono uscite le squadre e poi è arrivato l'elisoccorso di Como.