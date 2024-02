Scivola sul Monte Barro: è allarme rosso

Nuova allerta sulle montagne lecchesi. Nella mattinata di giovedì 15 febbraio, intorno alle 9.45, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la caduta che ha riguardato un uomo di 64 anni non lontano dalla stazione ornitologica: la chiamata al Nue 112 ha mobilitato varie squadre in codice rosso; nello specifico, in loco sono stati inviati l'elicottero fatto decollare da Villa Guardia (Como), i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini giunti in via Balassi, il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei pompieri con tre fuoristrada e anche una squadra formata dai tecnici del Soccorso alpino del Triangolo Lariano.

Secondo le informazioni apprese, l'uomo sarebbe stato soccorso, imbarellato e trasferito in ospedale per il ricovero: arrivato in pronto soccorso, gli è stato assegnato un codice giallo.