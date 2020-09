Tragedia in montagna: anziano escursionista perde la vita sulla cresta del Monte Moregallo

Secondo intervento in poche ore, questa volta dai risvolti tragici, sul Monte Moregallo. Poco prima di mezzogiorno la centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha ricevuto la chiamata per prestare intervento a un escursionista, un 82enne di Caronno Pertusella (Varese), precipitato dalla cresta della montagna che porta a Valmadrera durante la fase di discesa: purtroppo, come confermato da fonti sanitarie, la caduta ha provocato la morte della persona coinvolta; con lui vi era un altro escursionista, che ha assistito alla scena e ha lanciato l'allarme.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Lecco, unitamente a un mezzo dell'elisoccorso fatto decollare dalla base bergamasca del Papa Giovanni XXIII; allertati anche i carabinieri. Dopo la constatazione del decesso, il corpo è stato portato al Centro operativo del Bione, in attesa dei familiari. Solo mercoledì sera il corpo senza vita di un 65enne era stato rinvenuto alle pendici del Monte San Martino.