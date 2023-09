Elicottero precipita in Valgerola: tre feriti, due sono gravi

È di due feriti gravi, ricoverati in prognosi riservata, e di uno in condizioni meno preoccupanti il bilancio dell’incidente aereo avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 settembre, in Valgerola, nella Valle della Pietra, a circa 1.700 metri di quota, non lontano dai laghi di Trona. Come illustrato dai colleghi di SondrioToday, erano circa le ore 20.45 quando l’elicottero privato, di proprietà di una ditta specializzata austriaca è precipitato sulle Orobie con a bordo il pilota e due tecnici durante un volo di trasferimento.

A richiedere aiuto dopo lo schianto, percepito nitidamente dagli abitanti di Gerola, uno dei malcapitati. Ad intervenire in soccorso il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con una quindicina di tecnici della stazione di Morbegno, VII delegazione Valtellina Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Le squadre sono salite da Gerola Alta fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione dall’Enel, poi hanno proseguito per un breve tratto a piedi, insieme con l’équipe dell’elisoccorso di Sondrio (medico, infermiere e tecnico Cnsas di elisoccorso).

Individuati nel buio della notte i tre sono stati trattati nella parte sanitaria per permettere il trasportato in ospedale. I due feriti più gravi sono stati condotti, rispettivamente, agli "Spedali civili" di Brescia e all'ospedale bergamasco "Papa Giovanni XXIII". Il terzo, il meno grave, è stato portato presso il nosocomio di Lecco. Coinvolti nelle operazioni di trasbordo anche l’elisoccorso di Brescia di Areu e l’ambulanza dell’Aat di Sondrio della Croce Rossa di Morbegno. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle due e mezza con il rientro delle squadre.