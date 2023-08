Cade tra le baite di Premana: soccorso con l'elicottero

Infortunio tra le baite di Premana. Una persona è scivolata e ha accusato un infortunio mentre si trovava nel caseggiato dell'Alpe Forni, intorno a 1.200 metri di quota: un incidente che ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) e l'invio in loco dell'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como). Arrivate in loco, le squadre di soccorritori si sono occupate di stabilizzare le condizioni della persona infortunata, d'identità non resa nota.

Una volta portate a termine le operazioni di primo soccorso, la stessa è stata caricata sul mezzo aereo per il trasporto in ospedale: intorno alle 14.15 l'elicottero è giunto al nosocomio Manzoni di Lecco e l'infortunato è stato ricoverato in codice giallo.