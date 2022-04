Si sente male mentre è in Val Biandino: soccorso con l'elicottero

Malore per un escursionista in Val Biandino. Poco dopo le 14.30 di giovedì 28 aprile l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como) ha raggiunto i circa 1500 metri di quota sul livello del mare della bella località: il mezzo aereo è stato allertato a intervenire da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), viste le condizioni di un uomo di 63 anni, raggiunto dal personale medico nella zona del rifugio Valbiandino.

Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasferito in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.