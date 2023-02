Aggredì due poliziotti: padre 36enne espulso dalla comunità lecchese

Aveva aggredito due poliziotti all'esterno della nuova Casa della Carità di via San Nicolò e, dopo essere stata arrestato, sarà espulso. Nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio gli agenti della Polizia di Stato di Lecco hanno accompagnato presso il centro per i rimpatri di via Corelli di Milano un soggetto, in posizione irregolare sul territorio nazionale, al fine di dare esecuzione all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.

Si tratta di Barry Abdulie, 36enne con due figli e una compagna in Gambia, resosi protagonista di numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio - furto, rapina, danneggiamenti, incendio e resistenza a pubblico ufficiale -, prima di arrivare al culmine nei giorni scorsi attraverso condotte moleste nel cuore del capoluogo, portate avanti anche nei confronti dei poliziotti che lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Irregolare sul territorio nazionale, l'uomo - precedentemente ospitato presso il Ferrhotel e la Caritas - è stato immediatamente sottoposto alle procedure volte all’espulsione, con il successivo accompagnamento presso il citato CPR di Milano.

Tre avvisi orali, un ammonimento e un Daspo

Non solo: durante gli ultimi giorni il questore Ottavio Aragona ha emesso, su proposta avanzata dalla locale Divisione Anticrimine, tre avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. In particolare si tratta di un 25enne, autore di vari reati contro la persona, di un 27enne responsabile di reati contro la persona e il patrimonio e di un 29enne autore di molteplici reati contro il patrimonio, in particolare furti.

Il Questore Aragona ha inoltre emesso il provvedimento dell’ammonimento per atti persecutori nei confronti di un soggetto 55enne, residente in provincia di Lecco, autore di comportamenti riconducibili a molestie, minacce e frasi ingiuriose, compiuti in modo reiterato nei confronti di due coniugi, ovvero di altre persone agli stessi legate da vincolo parentale, oltre a un Daspo - Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive - nei confronti di un soggetto 40enne, residente in provincia di Lecco, resosi autore di condotte antisportive, nonché di lancio di materiale pericoloso, in occasione della partita di calcio tra Lecco e Piacenza del 19 novembre 2022.