Guida ubriaco, lo fermano due volte in poche ore sulla Statale 36

Decisamente assurdo quanto avvenuto sulla Strada Statale 36. Guidava ubriaco, con un tasso alcolemico che superava di quasi sei volte il limite consentito. E nella stessa notte, nel giro di poche ore, è stato fermato due volte sulla stessa strada, al volante della stessa auto, dalla stessa pattuglia della polizia stradale della sezione di Monza e Brianza impegnata in un servizio di controllo del territorio. Lo riporta MonzaToday.it.

Ubriaco, viene fermato due volte sulla stessa strada

È successo nella nottata tra sabato 12 e domenica 13 agosto mentre gli agenti erano impegnati lungo la strada statale 36 da Sesto San Giovanni a Lecco per un servizio preventivo. Verso le ore 3.30 a Cinisello Balsamo è stato intimato l'alt a un'autovettura il cui conducente, una volta sceso dal veicolo, ha da subito manifestato un forte alito alcolico. E così è scattato l'alcoltest che è risultato positivo. I valori rilevati dall’etilometro hanno rivelato che il conducente aveva alcol in corpo quasi sei volte il limite consentito dalla legge ed è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza con l’ipotesi di reato più grave. La patente è stata sospesa e l'auto affidata a una persona che lo ha raggiunto sul posto.

Nemmeno due ore dopo, intorno alle cinque, a circa un chilometro dal precedente luogo di controllo, gli agenti hanno notato transitare la stessa auto fermata poco prima. E alla guida c'era ancora lo stesso uomo, denunciato poco prima per guida in stato d’ebbrezza. Sottoposto di nuovo all'alcoltest, è scattata una nuova denuncia. Oltre alla doppia contestazione dell’ipotesi penale più grave per la guida in stato d’ebbrezza, sono state anche la guida con patente sospesa e il fermo del veicolo per 3 mesi. Oltre al procedimento penale, ora il soggetto andrà incontro alla revoca della patente di guida e l’applicazione delle sanzioni amministrative fino a oltre 8mila euro.