Fulmine colpisce l'albero: quattro coinvolti, due ragazzini sono gravi

Gravissimo incidente avvenuto a Colico. Poco prima delle 14 un fulmine ha colpito un albero posizionato sul lungolago, a poca distanza da via Montecchio Nord, e quattro persone sono rimaste coinvolte: secondo quanto appreso da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, tutto il gruppetto era presente sotto al vegetale quanto questo è stato colpito dalla scarica.

Fulmine colpisce l'albero, due ragazzini feriti gravemente

Un ragazzo di 16 anni ha riportato delle ustioni di secondo grado al torace ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale civile di Gravedona, mentre un coetaneo ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale "Manzoni" per il ricovero avvenuto con il codice di massima gravità . Le altre due persone, tra cui un giovanissimo di otto anni, non hanno rimediato traumi tali da rendere necessario il trasferimento presso il nosocomio. Secondo quanto appreso, tutti facevano parte di una nutrita comitiva arrivata da Edolo (Brescia) con il Grest che stava cercando riparo durante il temporale che ha colpito la città dell'Alto Lago lecchese.

Sul posto si sono portate due automediche, due ambulanze con i volontari della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, i vigili del fuoco di Morbegno (Sondrio) e i carabinieri della locale stazione.