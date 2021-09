Oggi Lecco saluta Anita, morta tra i monti di Premana. Donazioni per il Soccorso Alpino

Via Galileo Galilei, 32

Giovedì 30 settembre Lecco saluta la sua concittadina Anita Pinchetti. La donna, 47 anni, è morta durante lo scorso fine settimana nella Valle dei Forni a Premana, dove si era recata per cercare funghi insieme a un amico arrivato dal Milanese, lasciando il marito Luca, la la figlia Beatrice, la mamma Adriana, il papà Daniele, il fratello Davide e i nipoti; i funerali si svolgeranno presso la chiesa parrocchiale della Bonacina, rintracciabile in via Galileo Galilei, 32, alle ore 15.30; la camera ardente é allestita presso l’Ospedale A. Manzoni di Lecco sino alle ore 14.30.

La raccolta fondi

La famiglia di Anita ha espressamente chiesto di “non mandare fiori, ma di contribuire al prezioso operato del Soccorso Alpino con una donazione”. Per farlo è possibile eseguire un bonifico in favore di "Soccorso alpino e speleologico lombardo" sul conto aperto presso il Credito Valtellinese (IBAN:IT80D0521622900000000020300); la causale da riportare è "donazione XIX Delegazione – Stazione Valsassina Valvarrone".