Incidente di Oliveto: fuori pericolo la 33enne sbalzata dalla moto

Sono stazionarie le condizioni della 33enne sbalzata dalla moto nel pomeriggio di domenica 16 luglio. La donna di San Giuliano Milanese (Milano), secondo quanto appreso, sarebbe uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e sarebbe fuori pericolo. La polizia stradale, incaricata di eseguire le indagini, sta acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto anche il coetaneo della donna, ferito in modo lieve, e gli occupanti dell'autovettura colpita lungo la Sp583 di Onno, frazione di Oliveto Lario.

L'incidente di Oliveto Lario

Come appreso domenica sera, l'auto e la moto si sono scontrate a un incrocio: la quattro ruole si stava immettendo da via della Valle in direzione Bellagio quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata con una motocicletta proveniente da nord e diretta a Lecco. Sul posto, allertati inizialmente in codice rosso, sono giunti diversi mezzi di soccorso: le ambulanze dei Volontari di Bellagio e della Croce rossa di Asso, un'automedica e l'elicottero alzatosi in volo da Brescia. Presente la Polizia Stradale e i vigili del fuoco.

Illesi i due occupanti dell'auto, in ospedale sono stati accompagnati un uomo e una donna di 33 anni a bordo della moto, quest'ultima trasferita a bordo del velivolo: l'impatto tra i due mezzi l'ha portata a finire oltre le barriere posizionate a lato della carreggiata. Entrambi sono stati valutati in codice giallo, ma le condizioni del guidatore sono risultate essere decisamente meno gravi.