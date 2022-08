Si ruba anche in chiesa: furti a Lecco e Calolzio, denunciate due persone

I furti alle chiese del Lecchese non sono una novità. In epoca recente la cassetta delle offerte della Parrocchia San Leonardo di Malgrate era stata letteralmente divelta dal muro, ma in queste settimane sono state la Chiesa di San Rocco di Lecco, rione di Maggianico, e la Chiesa di San Martino Vescovo di Calolziocorte a venir colpite dai ladri. Non solo le monetine delle cassette, ma gli oggetti di culto sono stati sottratti dai due luoghi: nella mattinata del 9 agosto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecco hanno chiuso il cerchio.

Le indagini e il sequestro

Gli agenti, “a seguito di una complessa attività di indagine avente a oggetto i recenti furti occorsi all’interno di alcune Chiese”, hanno denunciato in stato di libertà due persone, accusate di furto, tentato furto e ricettazione di oggetti di culto. L’attività condotta dagli agenti della Polizia di Stato ha tratto origine da un intervento condotto l'8 agosto dallo stesso personale di corso Promessi Sposi in forza alla Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, “il quale operando con spirito di osservazione, è riuscito a indirizzare nella giusta direzione le indagini”. Tra i beni rinvenuti e sequestrati vi sono una cassetta per le offerte in legno, tre offertori in metallo, una base per il crocefisso, un crocefisso in legno e la placcatura in ottone del crocefisso.

Dopo aver atteso la convalida del sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria, i beni sono stati restituiti ai parroci delle rispettive Chiese.