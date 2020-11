Ruba un'ambulanza per tornare a casa dal Pronto soccorso

Un atto comunque folle e incredibile, ma in questo periodo di lotta al covid sembra esserlo ancora di più. Stiamo parlando di quanto accaduto la scorsa notte (tra giovedì e venerdì) al pronto soccorso di Treviglio dove una giovane di 23 anni ha rubato un’ambulanza per tornare a casa dopo essere stata dimessa dall’ospedale dell’Asst di Bergamo Ovest.

La donna è stata poi rintracciata e denunciata a piede libero dai Carabinieri nel comune di Arcene. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti e come riportato anche dagli organi di stampa locali, la giovane, appena uscita dal pronto soccorso è salita a bordo dell’ambulanza che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per poi dirigersi verso casa.

Il personale sanitario ha dato l’allarme al 112 e le pattuglie dei carabinieri, in quel momento impegnate in servizi di controllo per le restrizioni anti Covid-19 sul territorio hanno presto intercettato il veicolo avvalendosi anche del sistema di tracciamento gps presente sull’ambulanza. Dagli accertamenti successivi sarebbe anche emerso che la 23enne nel pomeriggio avrebbe litigato con i vicini, rompendo il vetro di un’auto con un bastone e rendendo necessario l’intervento dei militari per riportare la situazione alla calma.

La donna avrebbe motivato il furto dell’ambulanza con l’impossibilità di poter usufruire di un servizio taxi che la riportasse a casa. Ora dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria del reato di furto aggravato, tra l’altro commesso ai danni di un mezzo utilizzato per il soccorso pubblico d’urgenza.