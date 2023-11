Momenti decisamente agitati nell'Alto Lago lecchese. Tre ladri si sono introdotti nel supermercato Conad City di Colico e, dopo aver forzato una saracinesca e la porta d'ingresso, se ne sono andati con la cassaforte caricata sul loro furgone. È accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 novembre 2023, in via Nazionale 121. Lo riportano i colleghi di SondrioToday.it.

Una scena da film, immortalata dal telefono cellulare di un residente della zona, "richiamato" come molti dal frastuono della rapina e dalla sirena antifurto. Come loro anche gli abitanti dell'appartamento sopra il punto vendita i quali, con determinazione, hanno cercato di scoraggiare l'azione illegale lanciando dall'alto alcuni vasi.

Tentativi andati vani visto che i tre malviventi, forse nord africani (come si evince dal filmato diventato virale in poche ore), sono riusciti a darsi alla fuga prima che giungessero le forze dell'ordine. In due sono scappati a bordo del mezzo con il bottino, mentre il terzo è fuggito con un'automobile. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Lecco.