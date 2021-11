Tenta di rubare cinque bottiglie di whisky all'Esselunga: arrestato 36enne

Cerca di rubare cinque bottiglie di whisky e un caricatore all'Esselunga, arrestato 36enne.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì al supermercato di Casatenovo: l'uomo ha oltrepassato le casse senza pagare gli alcolici e un dispositivo elettronico di ricarica per cellulari, per un valore complessivo di 160 euro, ed è stato per questo fermato dal personale addetto alla sicurezza. Immediata la chiamata ai Carabinieri della stazione di Cremella, impegnati in attività di controllo del territorio e giunti poco dopo sul posto.

Il 36enne è stato così identificato: si tratta di un cittadino italiano residente a Desio, arrestato per tentato furto aggravato. Nella mattinata di oggi, martedì, l'uomo è stato condotto in Tribunale per il giudizio direttissimo: il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.