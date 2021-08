Notte movimentata a Garlate: salvate otto persone in barca, poi la fuga di gas spaventa un condominio

Doppio intervento notturno compiuto a Garlate dai pompieri del Comando Provinciale di Lecco. Intorno alle 00.25 i vigili del fuoco sono entrati in azione con una squadra nautica per soccorrere una barca con un principio d'incendio a bordo. La squadra, dopo aver raggiunto l’imbarcazione, ha portato in salvo gli otto occupanti e, poi, ha trainato l’imbarcazione al primo porto disponibile. Oltre allo spavento non sono stati segnalati malori o infortuni; l’intervento si è chiuso dopo circa due ore.

Fuga di gas in un condominio

Intorno alle 4, sempre nel territorio comunale garlatese, una squadra munita di autopompaserbatoio del Comando di Lecco ha vagliato la richiesta d'intervento per una fuga di gas metano all’esterno di un condominio. Giunta sul posto la squadra ha messo in sicurezza la perdita e ha atteso l’arrivo dei tecnici dell’azienda incaricata.