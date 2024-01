Si sente male in azienda: gravissimo un ragazzo

Grave avvenimento in un'azienda della Brianza lecchese. Intorno alle 15.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il serissimo malore che ha colpito un giovane di 25 anni mentre era al lavoro in un'azienda di via Como, Merate. Immediatamente è stato contattato il Nue 112 e sul posto si sono portati i sanitari della Croce Bianca di Merate, unitamente a quelli giunti a bordo di un'automedica.

Una volta stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato caricato sull'ambulanza e trasferito a sirene spiegate presso il vicino ospedale Mandic: arrivato in pronto soccorso, è stato quindi ricoverato con il codice di massima gravità.