La grossa frana caduta in Val di Mello

Non solo Fiumelatte. Una grossa frana è caduta anche in Val di Mello, nella vicina provincia di Sondrio, in una località nota e frequentata anche da molti lecchesi. A causa delle intense e prolungate piogge degli ultimi giorni diversi metri cubi di roccia e terra sono infatti piombati a terra nel "paradiso" degli arrampicatori.

Come illustrato dai colleghi di SondrioToday, a rendere noto l'accaduto è il soccorso alpino in una nota diramata nella serata di lunedì 22 maggio. "Il sentiero per la salita allo Scoglio della Metamorfosi (Luna nascente ecc.) o per la discesa dalla Dimora degli Dei (Kundalini ecc.) è stato interessato da una grossa frana, nel tratto dove si attraversa il torrente, all'altezza delle sponde del Qualido, esattamente a destra della Via del Fungo".

"Si sconsiglia vivamente di attraversare il corpo frana in quanto ci sono dei massi instabili e precari. Per chi volesse percorrere gli itinerari della Dimora degli Dei è possibile scendere in doppia dalla via Big Bambù" spiegano nella loro nota i professionisti del soccorso in montagna.