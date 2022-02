Tragedia in Brianza: trovato morto ai "Leoni" imprenditore 90enne

Tragedia a Casatenovo, nel cuore della Brianza. Nella mattinata di lunedì 14 febbraio un imprenditore novantenne è stato ritrovato morto all'interno della sua proprietà inserita nel residence Leoni di via De Gasperi, pezzo di un quartiere lussuoso del comune lecchese. Il personale sanitario è stato allertato durante la tarda mattinata di domenica, quando i familiari dell'uomo, non riuscendo a rintracciarlo, hanno contattato il Numero unico per le emergenze (Nue, 112): a quel punto le pattuglie dei carabinieri della locale caserma si sono portate sul posto, trovando il cadavere dell'anziano all'interno di un pozzo.

Indagini in corso

Le circostanze del ritrovamento lasciano aperte alcune ipotesi aggiuntive, per quanto riguarda la causa del decesso, rispetto a quelle del malore e della caduta accidentale; sono ancora in corso, infatti, gli accertamenti da parte degli investigatori, compresi quelli della scientifica, per fare luce sul giallo. La salma dell'imprenditore è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di sviluppi sul caso.