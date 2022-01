Capodanno col fuoco: brucia edificio in un alpeggio a Premana

Lunghe e complesse operazioni sono in corso dalle 21 di venerdì sera a Premana in località Alpe Vegessa per far fronte a un incendio che si è sviluppato in un alpeggio. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco stanno infatti lavorando senza sosta in questo sabato 1° gennaio nel tentativo di domare le fiamme.

Il rogo, le cui cause non sono ancora note, ha coinvolto un edificio. Sul posto sono stati inviati subito fuoristrada adibiti all'antincendio e altri mezzi per il trasporto materiale/personale, più una autobotte di supporto.

Nessuna persona coinvolta

Nella serata di San Silvestro, però, le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto: le squadre dei pompieri non hanno potuto accedere all'alpeggio a causa delle condizioni della strada gelata e innevata, perciò il personale del Distaccamento di Bellano ha raggiunto l'edificio a piedi dopo un'ora di cammino. Valutata la non presenza di persone coinvolte, i Vigili del fuoco hanno presidiato l'incendio in attesa delle luci del giorno per poter utilizzare materiale trasportato con mezzi aerei. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.