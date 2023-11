Auto in fiamme sulla Provinciale: arrivano i pompieri

Intervento serale dei pompieri lecchesi. Intorno alle 18 la centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per l'incendio occorso a un'automobile che era in viaggio da Perledo lungo via per Esino, Strada Provinciale di collegamento tra i due comuni della Val d'Esino. Il comando lecchese ha inviato in loco un'autopompa e un'autobotte dal distaccamento volontario di Bellano per portare a compimento lo spegnimento del rogo.

L'intervento è terminato con successo poco prima delle 22.