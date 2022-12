Paura nella notte a Pasturo, in fiamme quattro autovetture

Autovetture in fiamme nela notte fra sabato e domenica a Pasturo. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, ha interessato quattro automobili parcheggiate in via Baiedo e ha reso necessario il pronto intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

Sul posto si sono portati gli uomini partiti da piazza Bione con un'autopompa serbatoio: le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte sino alle prime luci del mattino. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dal rogo.