Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per circa un'ora

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti, dallo stesso Comando di Lecco e dal Distaccamento Volontari di Valmadrera, per sedare incendio occorso a una macchina parcheggiata in via Garibladi a Oliveto Lario.

Le squadre dei pompieri sono state impegnate per circa un'ora; non sono stati segnalati feriti o intossicati.