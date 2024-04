Lo scantinato di un condominio va a fuoco: paura in via Bronzetti

In fiamme i locali interrati di un condominio a Lecco, necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'episodio è avvenuto intorno alle 11 di lunedì 15 aprile, in via Bronzetti. Dal comando di piazza Bione è stata inviata un'autopompaserbatoio. I pompieri hanno domato le fiamme negli scantinati, dove sono presenti anche i box auto, nel giro di un'ora. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario provvedere all'evacuazione dei locali.

In corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire come si sia sprigionato l'incendio.